Infastidisce alcuni passanti a Pescara Vecchia, arrestato 48enne

PESCARA – Nella scorsa nottata personale della Polizia di Stato, impegnato nei servizi interforze disposti dal Questore di Pescara per garantire la sicurezza ed il tranquillo svolgimento della movida, ha tratto in arresto un 48enne pescarese, conosciuto alle forze dell’ordine in virtù dei suoi precedenti.

Il predetto, in evidente stato di ubriachezza, veniva notato infastidire alcuni passanti in zona Pescara vecchia. Al controllo del personale in divisa l’uomo dava in escandescenze, rifiutando di fornire le proprie generalità e insultando gli agenti, con cui aveva anche una colluttazione che costringeva un poliziotto a ricorrere a cure mediche per le, sepppur lievi, lesioni riportate.

Unitamente ai militari della Guardia di Finanza i poliziotti, seppur a fatica, riuscivano a far salire sull’autovettura di servizio l’esagitato, che veniva condotto negli uffici della Questura, dove perseverava nella sua condotta aggressiva.

Solo tramite fotosegnalamento si riusciva a dare un’identità all’uomo, che veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.