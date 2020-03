Coronarivus, tributi Pescara: ecco le misure che saranno proposte

PESCARA – In considerazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 e per le ricadute anche sull’economia delle famiglie e delle attività commerciali, dopo aver sentito il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, gli assessori al bilancio e al commercio Eugenio Seccia e Alfredo Cremonese, nonché il presidente della Commissione finanze Salvatore Di Pino e i capigruppo di maggioranza, il sindaco Carlo Masci proporrà alla Giunta e al Consiglio comunale, nel rispetto delle specifiche competenze, le seguenti decisioni mirate a venire incontro alle esigenze dei cittadini sugli adempimenti fiscali:

1) Tari

Rate posticipate con provvedimento del Consiglio comunale, in base al seguente scadenzario: 31 maggio (a conferma dell’apposita ordinanza sindacale), 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il Consiglio comunale in delibera dovrà inoltre prevedere l’indirizzo che nel caso di riduzione dei rifiuti urbani da avviare allo smaltimento dovuta alla chiusura degli esercizi commerciali disposta dal DPCM, il risparmio andrà a favore delle attività produttive sospese sotto forma di minore tariffa.

2) Cosap

Con provvedimento della Giunta comunale la scadenza verrà posticipata al 31 maggio. Sarà prevista anche la cancellazione della tassa sulle tende (cd. “tassa sull’ombra”) e il recupero da parte dei titolari degli esercizi commerciali e degli operatori economici di quanto pagato per le occupazioni temporanee nel periodo di chiusura disposto del DPCM. Il sindaco ha dato altresì mandato agli uffici competenti di verificare la possibilità di cancellare o ridurre significativamente la tassa riferita agli edicolanti, categoria in questa fase emergenziale sempre in prima linea come presidio dell’informazione.