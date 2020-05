Scomparsa del dott. Teodorico Iarussi, il ricordo del sindaco Masci

PESCARA – “Oggi ho perso un mio caro amico, il dott. Teodorico Iarussi, una persona seria, grande professionista, medico e professore universitario di indiscusso valore, uomo di grande sensibilità e bontà. Ha combattuto come un leone per molti anni contro un male incurabile, ma non ha mai perso la voglia di lottare e di aiutare gli altri. Per me era soltanto Teddy, un amico di gioventù con cui ho trascorso momenti bellissimi e spensierati, di quelle amicizie che ti rimangono per sempre nel cuore. Sono profondamente addolorato. Buon viaggio, Teddy!“. Sono le parole di cordoglio del sindaco di Pescara, Carlo Masci nei confronti del dott. Teodorico Iarussi, scomparso all’età di 61 anni e da quasi trentanni stimato chirurgo.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Sindaco Masci