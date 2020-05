Scomparsa di Maria Pia De Rubeis, il cordoglio della Pezzopane

“Concreta e competente, consumata dal terribile male. Piango una donna a me molto cara”

L’AQUILA – “Ho sempre avuto per Maria Pia una ammirazione ed un affetto sconfinati. Ciò nasceva dall’averla vista sempre attiva all’interno della Asl, capace di trovare le soluzioni ai problemi. Senza ostentare meriti, senza alterare la voce, senza rivendicare ruoli e postazioni, sempre con stile, ma tanta determinazione. Fu per me, più piccola e dentro i movimenti studenteschi, fonte di ammirazione, quel suo prodigarsi con concretezza per fondare con Elena Marinucci, il primo consultorio a L’Aquila, luogo fondamentale per la salute delle donne.

E poi abbiamo collaborato quando ero assessore regionale e lei alla Direzione amministrativa della Asl con il Direttore Paolo Menduni, quando programmammo il Centro Trapianti, l’Utic, la Neurochirurgia ed altre specialità nel Piano sanitario che rafforzarono e non poco il Presidio ospedaliero dell’Aquila. Era determinata, sempre dalla parte delle donne, mi ha sempre incoraggiata nel mio impegno politico e ben consigliata. Ha lottato come una leonessa contro il terribile male. Ho ricordi bellissimi di meravigliose chiacchierate e risate intelligenti. Abbraccio la famiglia ed il suo amatissimo figlio Alessandro De Angelis. Condoglianze a tutti quelli che le hanno voluto bene e che sono davvero tanti”. Così Stefania Pezzopane ricorda Maria Pia De Rubeis, deceduta a L’Aquila.