Serie C, Teramo – Monopoli 1-1: highlights, sintesi e tabellino [VIDEO]

Decimo pareggio stagionale per I biancorossi allo Zaccheria. A Guiebre risponde Pinzauti su rigore. Domenica trasferta a Caserta

TERAMO – Decimo pareggio stagionale contro il Monopoli per il Teramo che recupera l’iniziale svantaggio di Guiebre grazie al rigore guadagnato da Bombagi e trasformato da Pinzauti, ma non riesce a completare la rimonta, mantenendo l’imbattibilità casalinga stagionale.

CRONACA DEL MATCH

Partono subito forte gli ospiti: corner di Paolucci conclusione ravvicinata di Nicoletti e ottimo intervento di Lewandowski. Il portiere qualche istante più tardi è stato bravo ad allontanare con i pugni un insidioso cross in area. Al 22′ arriva il vantaggio del Monopoli: Guiebre con un diagonale preciso insacca la palla. Reazione immediata del Teramo, assist di Viero per Arrigoni che prova a calciare con il destro in area ma conclude a lato in precario equilibrio. Il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti.

Al 4′ della ripresa punizione di Cappa dalla destra con Mercadante che nel tentativo di anticipare gli avversari rischia l’autorete di testa; sugli sviluppi del corner nulla di fatto con Piacentini che da buona posizione calcia sul fondo. All’8′ rigore per il Teramo: trattenuta vistosa di Riggio su Bombagi che non è riuscito a raccogliere un traversone di Diakite; dal dischetto Pinzauti spiazza il portiere che si è anticipatamente buttato sulla sua sinistra. Al 32′ punizione di Iuliano, palla sul muro difensivo quindi ancora un tocco del giocatore per Soleri che sotto misura calcia alto ma il gioco si ferma per posizione di offside. Finale tra le due squadre bilanciato che porta al fischio finale sul risultato di 1-1. Domenica si va a Caserta,

Il tabellino

TERAMO (4-3-3): 22 Lewandowski, 23 Diakite, 5 Soprano (38′ 9 Cappa), 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 6 Arrigoni (K), 28 Viero (dal 1′ st 4 Trasciani); 10 Bombagi (Vk), 11 Pinzauti (dal 29′ st 36 Gerbi), 8 Costa Ferreira (dal 25′ st 20 Ilari). A disposizione: 12 D’Egidio, 16 Vitturini, 17 Di Francesco, 19 Bellucci, 27 Di Matteo, 35 Lombardi. Allenatore: Paci.

MONOPOLI (3-5-2): 1 Satalino, 34 Riggio, 4 Bizzotto, 6 Nicoletti (dal 21′ 3 Mercadante); 11 Zambataro, 10 Paolucci, 25 Vassallo (dal 16′ st28 Iuliano), 8 Piccinni, 29 Guiebre; 7 Starita (dal 29′ st 23 De Paoli, 17 Bunino (dal 16′ st 32 Soleri). A disposizione: 12 Oliveto, 35 Taliento, 9 Liviero, 14 Isacco, 15 Steau, 18 Alba, 31 Tazzer. Allenatore: Scienza.

Reti: al 26′ pt Guiebre, al 9′ st Pinzauti (rigore)

Ammonizioni: Piacentini, Ilari, Diakite, Trasciani

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa