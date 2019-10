SPOLTORE – Il Sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Ettore Spalletti nel seguente comunicato: “É un giorno triste per tutti. Mi sento vicino al dolore della famiglia non solo perché ho avuto il piacere di conoscere Ettore Spalletti e incontrarlo in più di un’occasione, ma anche perché pur essendo un artista di fama internazionale, Spalletti non ha mai lasciato l’Abruzzo e viveva qui a Spoltore, a pochi minuti dal paese dove era nato. L’eleganza che distingue la sua arte era una caratteristica comune alla sua personalità e al suo modo di essere: l’Abruzzo ma più in generale l’Italia e il mondo dell’arte perdono un’uomo la cui lezione di stile deve essere ricordata e tutelata, anche nell’immaginare il futuro delle nostre città e degli edifici pubblici”.

Scomparsa di Ettore Spalletti, il cordoglio del Sindaco Di Lorito ultima modifica: da