Scomparsa di David Sassoli, i messaggi di cordoglio dall’Abruzzo

L’AQUILA – «Con David Sassoli se ne va un politico equilibrato, un altissimo rappresentante delle istituzioni, ma sopratutto una persona per bene, che ha fatto del rispetto un valore fondante della sua esistenza. Mancherà al Paese e all’Europa, ma anche al nostro Abruzzo, terra alla quale era legatissimo e per la quale si è speso sempre in prima persona. L’unica cosa che può fare un rappresentante delle istituzioni in questo momento è fare tesoro della grande eredità politica e morale che Sassoli ci lascia, affinché sia monito e guida per l’impegno presente e futuro. Mi stringo al dolore dei familiari che abbraccio idealmente» dichiara Luigi D’Eramo, deputato e coordinatore regionale della Lega Abruzzo, sulla morte di David Sassoli.

“Ricordo l’impegno in prima linea di David Sassoli per la battaglia sulle tasse sospese dopo il terremoto, contro la restituzione chiesta alle imprese del cratere. A prescindere dalle posizioni di ciascuno, uomo profondamente rispettoso delle istituzioni, dal garbo non comune, sempre disponibile all’ascolto”. Lo afferma l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, che esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del presidente del Parlamento europeo, inviando “un affettuoso abbraccio ai figli e alla moglie, Alessandra Vittorini, abruzzese a lungo alla guida della Soprintendenza aquilana”.