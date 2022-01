“Una passeggiata nella storia tra Eroi, ricordi e tradizioni”, Luca Salini ha presentato il libro a Pineto

PINETO – Una piacevole occasione per rivedersi e tornare a parlare di territorio, storia, tradizioni e personaggi che hanno contribuito a porre le basi per il trionfo della democrazia. Si può condensare in questa sintesi la presentazione del volume “Una passeggiata nella storia tra Eroi, ricordi e tradizioni”, scritto da Luca Salini e pubblicato dalla casa editrice IlViandante, presieduta da Arturo Bernava.

Il quarto libro dello scrittore avvocato è stato presentato a Pineto mercoledì 5 gennaio presso la suggestiva location di Villa Filiani, nell’ambito del ciclo di presentazioni letterarie della manifestazione “Epifania di parole, suoni e colori”, tenute a cura dell’Associazione Editori Abruzzesi con il patrocinio del Comune di Pineto. L’evento è stato moderato dalla Consigliera di Parità supplente della regione Abruzzo Monica Brandiferri, che ha dialogato con l’autore mettendo in evidenza in modo impeccabile le peculiarità e le tematiche del volume. Molto soddisfatto l’autore Luca Salini, che ha raccontato con viva partecipazione emotiva aneddoti, retroscena e tematiche alla base del suo ultimo libro, destando grande interesse e curiosità tra i presenti.

Ricordiamo che il volume di Luca Salini rappresenta la ricostruzione in chiave territoriale e aneddotica di eventi storici e di fenomeni sociali che hanno segnato le coscienze degli individui e costituito un ponte di collegamento tra epoche diverse; esso non ha carattere storico ma si propone esclusivamente di raccontare e ricordare episodi nefasti della recente storia ma anche momenti di vita spensierata e tradizioni forse dimenticate, con particolare riguardo ad una disamina sociale e di costume in merito a fenomeni che hanno cambiato radicalmente il modo di pensare degli italiani.