Scomparsa Antonio Cardelli, il cordoglio di FdI Abruzzo

PESCARA – Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Cardelli, padre del coordinatore provinciale di Pescara, Stefano Cardelli, venuto a mancare all’età di 95 anni. Figura di grande rilievo per la città di Pescara, Antonio Cardelli ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, distinguendosi come direttore generale del Centro agroalimentare. Grazie alla sua visione e al suo impegno, ha promosso numerose iniziative che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore agroalimentare, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto economico e sociale della città.

“Antonio Cardelli è stato un esempio di dedizione e passione per il bene comune – affermano i dirigenti di Fratelli d’Italia – una persona che ha dato tanto alla nostra comunità e che sarà ricordata con stima e affetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore, Fratelli d’Italia Abruzzo si stringe attorno a Stefano e alla famiglia tutta, esprimendo affetto e vicinanza. La memoria di Antonio Cardelli continuerà a vivere attraverso il suo straordinario contributo alla città”, concludono.