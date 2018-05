Scenari Internazionali 2018 allo Spazio Matta di Pescara

PESCARA – Tra due giorni al via il progetto Scenari Internazionali, promosso da Fondazione Aria a cura di Valentina Valentini. Il programma è ricco di appuntamenti ed eventi importanti con la presenza di esperti a livello internazionale di teatro contemporaneo e di uno dei registi più interessanti nel panorama europeo: il lituano Oskaras Koršunovas, fondatore dell’omonimo teatro.

Oltre alla data del 16 maggio, nella quale si terrà il seminario alla presenza di Koršunovas, in evidenza anche all’incontro su Jonas Mekas, che si terrà il 17 maggio e alla rassegna di videoarte del 18-19 maggio, evento che porterà al Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo le opere degli artisti lituani che saranno oggetto di una rassegna analoga al MAXXI di Roma nei primi di maggio.

La Fondazione, con il progetto Scenari Internazionali, fa un ulteriore passo avanti inserendosi tra le istituzioni che a livello regionale promuovono le arti contemporanee, mettendo le basi per un dialogo sulla cultura a livello internazionale.

Programma

SPAZIO MATTA PESCARA

16 MAGGIO ore 17.30 – Seminario: Koršunovas e la scena teatrale lituana con Erica Faccioli, Oskaras Koršunovas, Valentina Valentini. Il seminario offre la possibilità di presentare i caratteri peculiari dell’estetica teatrale di Koršunovas attraverso il commento diretto del regista e la visione di sequenze tratte da alcune fra le più significative delle sue produzioni.

16-20 MAGGIO dalle ore 16 alle 20 – Mostra “L’energia delle prove” a cura di Erica Faccioli in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara

17 MAGGIO ore 17.30 – Incontro su Jonas Mekas a cura di Anita Trivelli, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, UdA

MUSEO LABORATORIO EX MANIFATTURA TABACCHI

18 – 19 MAGGIO dalle ore 18 alle 21 – Rassegna: videoarte lituana dal 1990. Un viaggio nella videoarte lituana attraverso il lavoro di diverse generazioni di artisti.

Location, ingresso

L’evento si svolgerà a Pescara presso lo Spazio Matta in via Gran Sasso 53 e a Città Sant’Angelo presso il Museo Laboratorio ex – Manifattura Tabacchi. L’ingresso agli eventi in programma è gratuito. É possibile ricevere ulteriori informazioni chiamando lo 085.4549859, scrivendo all’indirizzo info@fontazionearia.it o su sito web www.fontazionearia.it