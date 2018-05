Rosa Canina, online il videoclip del brano degli Acustica

CEPAGATTI – È un messaggio d’amore e di denuncia, un testo poetico delicato e incisivo, capace di far riflettere sul delicato tema dello sfruttamento della prostituzione. Questo il senso e l’obiettivo di Rosa Canina il brano degli Acustica, scritto da Bruno Di Pasquale, il cui videoclip è stato presentato in anteprima venerdì 11 maggio 2018 negli spazi dell’Osteria della Musica di Cepagatti (PE) e che dalle 14 di oggi, lunedì 14 maggio 2018, sarà disponibile su youtube.

Un progetto al quale i fratelli Dario e Nino Marinelli, residenti a Canzano (TE), e fondatori e anima degli Acustica, hanno molto a cuore e al quale stanno lavorando da circa due anni. Il gruppo è attivo in Abruzzo dal 2014 con l’obiettivo primario di nobilitare la poesia dialettale abruzzese attraverso le canzoni e la musica. Rosa Canina segue un percorso diverso, non solo perché è in lingua italiana, ma soprattutto per il chiaro scopo sociale per il quale è stato proposto.

Si tratta di un brano forte e toccante, un testo delicato e significativo che è stato musicato dagli Acustica e trasformato in un brano orecchiabile e piacevole in grado di lanciare messaggi importanti e di accrescere le consapevolezze dei cittadini sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Per rafforzare ancor più il messaggio è stato realizzato un videoclip, diretto da Pierluigi Patella, con Michela Ronzitti e Edoardo Sferrella come attori.

“Dopo la partecipata presentazione in anteprima del videoclip del brano – spiegano i fratelli Marinelli – siamo felici di annunciare che il frutto del nostro lavoro è ora disponibile e fruibile da tutti sul web. Quando Di Pasquale ci ha proposto il testo, una poesia a tutti gli effetti, abbiamo immediatamente pensato di farne un brano musicale e di lavorare al relativo videoclip, un lavoro intenso, lungo e curato di cui siamo molto orgogliosi e che siamo certi il pubblico saprà apprezzare.

Ringraziamo ovviamente quanti hanno collaborato con noi alla sua realizzazione, dai componenti del nostro gruppo, in particolare il cantante Matteo Ciavattella e il musicista Ernico Bottiglione presenti anche all’anteprima, e ovviamente il regista, gli attori e quanti hanno creduto nella nostra idea. Ci auguriamo che il messaggio di amore e denuncia che lanciamo con il brano possa arrivare a tanti e che possa essere utile per stimolare riflessioni sul tema”.