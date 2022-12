Scatole della solidarietà Avis per le famiglie in difficoltà e over 65 fragili

CHIETI – Saranno donate a famiglie in difficoltà economiche e over 65 fragili, le “Scatole della solidarietà” contenenti prodotti anti Covid e farmaci da banco. I pacchi sono stati consegnati dall’Associazione “Articolo 3” Odv di Pescara alle Avis comunali di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna (Chieti) che provvederanno a distribuirli ai beneficiari. L’ iniziativa è una delle attività previste dal progetto sociale “L’altro e noi – Tra memoria, presente e futuro”, che “Articolo 3” (capofila) sta attuando grazie al finanziamento stanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell’ambito del bando destinato al Terzo Settore. La consegna delle 40 scatole è avvenuta a Palazzo Tilli di Casoli alla presenza di Antonella Allegrino, presidente dell’associazione “Articolo 3” Odv, Antonio Salino, Pier Luigi Lannutti e Laura Di Biase, rispettivamente presidenti delle Avis di Casoli e Gessopalena e segretaria dell’Avis di Torricella Peligna, e volontari.

“I pacchi contengono mascherine, disinfettanti, salviette e gel per le mani e sono stati decorati con scritte e simboli realizzati dagli studenti degli istituti scolastici ‘De Petra’ e ‘Algeri Marino’, che hanno partecipato a una serie di incontri sulla cultura del volontariato promossi nell’ambito del progetto – spiega Antonella Allegrino – Nei prossimi giorni saranno consegnati gratuitamente dalle Avis a famiglie in situazioni di disagio e over 65 fragili. Contengono prodotti anti Covid e farmaci da banco perché tra le azioni del progetto figura anche quella di contrastare la pandemia che, purtroppo, non è ancora finita”.

Il progetto “L’altro e noi” punta a promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i minori, a contrastare le solitudini involontarie nella popolazione anziana attraverso azioni di coinvolgimento partecipato e, infine, a sviluppare e rafforzare il rapporto intergenerazionale tra le due fasce di età per la trasmissione dei saperi.

Il progetto è stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Articolo 3” Odv di Pescara (capofila) che ha come partner le Avis di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna e come collaboratori i tre Comuni e gli istituti scolastici “De Petra” e “Algeri Marino” di Casoli.

È finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo; attuazione artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore – Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore. Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo. D.M. n. 9/2021 Risorse Accordo di programma Anno 2021. Determina di approvazione dell’Avviso Pubblico DPG022/54 DEL 28.04.2022. Determina di approvazione esiti DPG022/123 del 15/09/2022.