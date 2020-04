Costantini: “Fiero di ognuno di voi e dei cittadini di Giulianova”

GIULIANOVA – Di seguito la lettera che il Sindaco Jwan Costantini, la Vice Lidia Albani e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia hanno inviato agli Alunni, alle Dirigenti Scolastiche, ad Insegnanti, Coordinatori e Personale scolastico delle scuole di Giulianova.

“Carissimi Medici, Infermieri, Personale Sanitario, Volontari e Personale addetto al trasporto di alimenti e alle pulizie del nostro Ospedale Maria SS dello Splendore, sento forte e vivo il sentimento di scrivervi, non solo per augurare a voi e alle vostre famiglie serene festività pasquali da parte mia e dell’Amministrazione Comunale, ma anche per ringraziarvi per il lavoro svolto finora con profondo sacrificio ed innata abnegazione professionale in questo terribile momento di emergenza.

Da settimane siete impegnati sul campo ad assistere i pazienti, affrontando turni estenuanti e situazioni che vi espongono a fattori di rischio. Lo state facendo con il sorriso e la gentilezza che da sempre vi contraddistinguono, ma anche con l’entusiasmo di chi, perfino nelle difficoltà più inimmaginabili, sceglie di svolgere al meglio il proprio lavoro. Sono fiero di ognuno di voi, così come lo sono i cittadini di Giulianova, del cui ringraziamento mi faccio portavoce.

So che molti di voi trascorreranno la Santa Pasqua tra le mura ospedaliere, continuando ad assistere i degenti e facendogli sentire la vostra vicinanza anche in un’occasione che dovrebbe essere di festa in famiglia e di pace per tutti. Vi ringrazio di cuore per ogni singolo momento che toglierete ai vostri cari per il bene della nostra comunità. Non sarà dimenticato e merita tutto il nostro rispetto”.