Santarelli Cingoli – Ogan Pescara: presentazione e dove vedere la diretta

PESCARA – Il campionato di Serie A2 giunge alla 7^ giornata. È l’ultima prima del sabato di pausa imposto dal calendario, ma è anche quella che chiama in causa domani (sabato) la Ogan Pescara per la sfida sul campo della Santarelli Cingoli, la capolista del Girone B assieme al Romagna.

I biancoazzurri arrivano alla trasferta sul campo dei marchigiani da terza forza del raggruppamento, alle spalle proprio del duo di testa e con un ritardo di due lunghezze. Pescara ha vinto cinque delle sei partite fin qui disputate, le ultime due in maniera consecutiva regolando prima il Bologna United fuori casa (27-25) e in seguito, domenica scorsa, Prato tra le mura amiche del Pala Giovanni Paolo II (31-24).

Il primato di Cingoli è frutto di un percorso fin qui netto, fatto di otto vittorie su altrettante partite. L’ultima in ordine temporale contro Bologna, una settimana fa in casa dei felsinesi (34-19). La formazione allenata da Sergio Palazzi disputa la Serie A2 dopo la retrocessione della Serie A Beretta dello scorso anno.

Pescara in settimana è ripartita dalle sue certezze: recuperato Francesco Rigante dopo i problemi alla caviglia patiti contro Prato, ritrovato l’apporto di Emanuele Colaprete tra i pali, per coach Michele Mastrangelo la nota lieta sarà rappresentata anche dal rientro in organico, per la sfida del Pala Quaresima, dell’ala sinistra Davide Pellegrini.

“Andiamo a Cingoli per giocarcela e con lo stesso spirito combattivo con cui abbiamo affrontato le prime sette partite”, dice alla vigilia il tecnico Michele Mastrangelo. “Sappiamo di andare in casa di un’avversaria imbattuta e costruita per ambire alla pronta risalita in A1. Noi siamo in crescita, stiamo pian piano trovando intese, collaborazioni, ritmi del nostro gioco. Stiamo preparando la partita con attenzione e ci faremo trovare pronti e carichi”.

Il match tra Santarelli Cingoli e Ogan Pescara sarà arbitrato dalla coppia Kurti-Maurizzi. Domani inizio alle ore 18:00 e trasmissione in diretta su www.facebook.com/polisportivacingoli1980.