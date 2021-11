Il 18 novembre la Santa Messa sarà officiata dal Cardinale Arcivescovo Petrocchi presso la Parrocchia Universitaria

L’AQUILA – Giovedì 18 novembre, alle ore 19.30, presso la Basilica di san Giuseppe Artigiano in via Sassa, sede della Parrocchia Universitaria dell’Aquila, il cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi presiederà la Santa Messa di inizio anno accademico rivolta, in modo particolare, a tutto il mondo universitario presente in città.

Sarà presente il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, prof. Edoardo Alesse, insieme a rappresentanti dei docenti, dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Alla celebrazione sono invitati anche gli altri istituti di livello universitario presenti in città: il Gran Sasso Science Institute, il Conservatorio Musicale e l’Accademia di Belle Arti.

Si tratta di un momento significativo per la vita della Parrocchia Universitaria, che quotidianamente cerca di essere spazio di relazione e di crescita umana e spirituale per tutti i giovani universitari che lo desiderano.