La Croce della Pace alla Chiesa di S. Maria del Suffragio a L’Aquila: ecco quando

Stazionerà nella Chiesa di S. Maria del Suffragio nella giornata di giovedì 21 marzo e nella mattinata di venerdì 22 marzo

L’AQUILA – La Croce della Pace, itinerante fra le diocesi di Abruzzo e Molise per iniziativa della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana ed accolta nella Diocesi di L’Aquila la scorsa domenica 17 marzo sul piazzale di Collemaggio, stazionerà nella Chiesa di S. Maria del Suffragio nella giornata di giovedì 21 marzo e nella mattinata di venerdì 22 marzo, per la venerazione dei fedeli del Centro Storico e di quanti altri vorranno renderle omaggio avendo a cuore la necessità di invocare la pace per il mondo e per il cuore di ognuno.

Nel pomeriggio di giovedì 21 marzo, dalle ore 18,00, la preghiera davanti alla Croce della Pace sarà comunitaria con la recita del Santo Rosario, animato dalle Consorelle e Confratelli della Salus Populi Aquilani, a cui seguiranno:

• alle ore 18,30 la celebrazione della Messa per la Pace presieduta dal Can. Daniele Pinton;

• alle ore 19,15 la celebrazione di una Veglia di riflessione e preghiera, sulla tematica della Pace, della durata di circa un’ora, animata dal Gruppo Scout Agesci L’Aquila 3 che ha sede nei locali della Rettoria delle Anime Sante e in quelli già utilizzabili della Parrocchia di S. Marco Evangelista.

Si invita a partecipare.