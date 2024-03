Martedì 19 marzo celebrazione della Santa Messa delle ore 17,30 a cui seguirà un tempo di Adorazione Eucaristica

L’AQUILA – Dopo le intense tre serate di riflessione e preghiera, al cospetto del suo Cuore Castissimo nell’Oratorio di San Giuseppe dei Minimi, martedì 19 marzo si interromperà il clima penitenziale del tempo di Quaresima per celebrare con gioia la Solennità di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria.

Il pomeriggio di festa, in onore del santo custode della famiglia di Nazaret, sarà vissuto nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in Via Sassa, presso cui farà tappa anche la Croce della Pace itinerante, in questi giorni, fra alcune parrocchie della diocesi aquilana.

Avrà inizio, come da programma, con la celebrazione della Santa Messa delle ore 17,30 a cui seguirà un tempo di Adorazione Eucaristica con l’affidamento a Gesù Sacramentato di ogni intenzione per invocare il dono prezioso della pace per il mondo e per i cuori di ciascuno.

Alla sera alle ore 19,30 l’Arcivescovo Coadiutore, Sua Ecc.za Mons. Antonio D’Angelo, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica, animata dal coro della Parrocchia Universitaria, con le intenzioni augurali per l’onomastico del Cardinale Arcivescovo e dell’Arcivescovo Emerito e per quanti altri portano il nome di Giuseppe.

Come tradizione concluderà ciascuna celebrazione la speciale benedizione sui papà presenti e al termine, nel segno della condivisione della festa, saranno distribuite le tradizionali zeppole di San Giuseppe, destinando il ricavato delle offerte al sostegno delle spese per le opere pastorali della parrocchia universitaria.