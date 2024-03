Settimana Santa 2024, gli appuntamenti a Campli: orari e informazioni

LA PASQUA A CAMPLI, TRA SORPRESE DI PRIMAVERA E I RITI DELLA SETTIMANA SANTA

CAMPLI – Si avvicina la Pasqua e Campli, uno dei Borghi più belli d’Italia, si prepara a vivere il primo scorcio di primavera tra musica, spettacoli teatrali ed eventi per i più piccoli che faranno da prologo ai riti della Settimana Santa. “Pasqua e Pasquetta aprono di fatto la stagione turistica primaverile e abbiamo voluto dedicare ai camplesi, ma anche ai tanti visitatori e turisti che arriveranno a Campli una serie di eventi e iniziative che ci accompagneranno fino ai riti della Pasqua, festività a cui il nostro borgo è particolarmente legato grazie alla presenza del Santuario della Scala Santa” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.

Il weekend delle Palme

Si inizia sabato 23, alle ore 21, presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli, con lo spettacolo del cantastorie Roppoppò che, insieme al Prof. Elso Simone Serpentini, ripercorrerà la lunga storia dei briganti e del brigantaggio nel territorio abruzzese e teramano.

La domenica delle Palme, il 24 marzo, dopo il tradizionale mercato in centro storico alle ore 16, in piazza Vittorio Emanuele II andrà in scena l’evento “Sorprese di primavera” con acrobati, trampolieri, spettacoli di fuoco, una performance di circo contemporaneo curata dalla compagnia Cirque Brutal di Pescara e, infine, una grande sorpresa per tutti i partecipanti. A seguire, alle ore 18, presso il Museo Archeologico Nazionale “Canti itineranti”, uno spettacolo teatrale dedicato alla città di Dite e dei principali personaggi dell’Inferno di Dante, a cura della compagnia teatrale “Gli Sbandati”.

La Settimana Santa e la storica Processione del Venerdì Santo

Come da tradizione, momento centrale della Settimana Santa a Campli sarà la Processione del Venerdì Santo le cui origini risalgono fino al Medioevo. Il corteo religioso, che accompagna la statua devozionale della Madonna Addolorata in cerca del Figlio, come ogni anno avrà inizio dalla Chiesa della Madonna dei Sette Dolori (la Chiesa di San Paolo Apostolo, dove sono conservate la Madonna del Latte di Giacomo da Campli e le tavole di Nicola Filotesio detto Cola dell’Amatrice), nei pressi Santuario della Scala Santa. La processione attraverserà poi le vie del centro storico, secondo un antico e suggestivo rituale a cui prendono parte le confraternite cittadine, gli Incappucciati, le Pie Donne, i Giudei, la Maddalena, la Veronica, i bambini che recano i Simboli della Passione, il complesso bandistico della Città di Campli.

Gli orari dei principali luoghi di interesse

– Santuario della Scala Santa, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18;

– Cattedrale di Santa Maria in Platea aperta il sabato e la domenica dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18;

– Museo Nazionale Archeologico aperto dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 19:30 con ultimo ingresso alle 19. Lunedì di Pasquetta apertura straordinaria dalle 8:30 alle 19:30;

– Area Archeologica della Necropoli di Campovalano aperta dalle 10 alle 13:00 di lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica. Lunedì di Pasquetta aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30;

– Vicolo del bacio sempre aperto (e non dimenticate di inoltrare il vostro messaggio durante le vostre visite nella cassetta della posta del cuore, attiva tutto l’anno!)

– I sentieri escursionistici CAI della Montagna di Campli, sempre aperti.

– Ufficio Turistico aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13 e dalle 16 alle 18.