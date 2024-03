Due incontri a cura del Monsignor Fabio Iarlori, parroco della Cattedrale di San Giustino di Chieti, il 21 marzo e il 16 maggio

CHIETI – Una nuova iniziativa “Parliamone alla Bosio” nella Sala Conferenze “Card. Loris Capovilla” della Nuova Libreria Bosio dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, in Via F. Vicentini 8 di Chieti. Prevede ben due incontri a cura del Monsignor Fabio Iarlori, parroco della Cattedrale di San Giustino di Chieti, ovvero domani giovedì 21 marzo alle ore 18:30 si parlerà del tema “Eucaristia: memoria della sua passione” poiché si avvicina la Settimana Santa e giovedì 16 maggio alle ore 18:30 ci sarà il secondo incontro in cui ci si confronterà sul tema “Il padre vi darà un altro paraclito” in occasione della Pentecoste.