Santa Messa da Sulmona in diretta streaming: ecco dove

SULMONA – “Buongiorno, ci stiamo organizzando per trasmettere ogni giorno alle 17.00 in Streaming-diretta, la Santa Messa dalla Cappella del Centro Pastorale di Sulmona. Occorre iscriversi al canale Youtube della Diocesi Sulmona Valva. Poi al momento opportuno vi sarà un link, un tasto che fa accedere alla diretta. Fatemi sapere come va e come migliorare”.

Queste le parole di Mons. Michele Fusco che ha annunciato la trasmissione via YouTube della Santa Messa. Al seguente indirizzo è possibile seguirla:

https://www.youtube.com/watch?v=MP24LgDAfp0

Sulla pagina Facebook di Mons. Michele Fusco inoltre è stata condivisa una riflessione che inoltriamo anche ai nostri lettori:

Questa è un’occasione per trasformare un’emergenza in una gara di solidarietà.

Cambiamo il modo di vedere e di pensare.

Non sono più “io ho paura del contagio” oppure “io me ne frego del contagio”, ma sono IO che preservo l’ALTRO.

Io mi preoccupo per te.

Io mi tengo a distanza per te.

Io mi lavo le mani per te.

Io rinuncio a quel viaggio per te.

Io non vado al concerto per te.

Io non vado al centro commerciale per te.

Per te.

Per te che sei dentro una sala di terapia intensiva.

Per te che sei anziano e fragile, ma la cui vita ha valore tanto quanto la mia.

Per te che stai lottando con un cancro e non puoi lottare anche con questo.

Vi prego, alziamo lo sguardo.

Io spero che in #ItaliaNonSiFerma la solidarietà.

Tutto il resto non ha importanza.