Attivato da oggi il Centro Operativo Comunale a Spoltore

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore a partire da oggi, mercoledì 11 marzo 2020, ha predisposto tutte le misure amministrative relative all’emergenza Coronavirus. É attivo il Centro Operativo Comunale, che si può contattare telefonicamente tutti i giorni (orario 9.00-13.00 e 15.00-18.00) per l’assistenza alla popolazione. Il numero di telefono attivo del Coc è 085.4964255.

I volontari saranno a disposizione per le attività di spesa rivolta a persone anziane o affette da patologie croniche o disabili, ovviamente per l’acquisto esclusivo di farmaci e alimenti. I servizi di consegna a domicilio sono rivolti esclusivamente a persone prive di una rete famigliare in grado di fornire supporto.

Si ricorda che è possibile contattare i numeri 118 e 1500 per richieste di informazioni di carattere medico solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Nel contempo, a tutela della salute dei dipendenti comunali e degli utenti, il ricevimento del pubblico negli uffici sarà possibile esclusivamente attraverso prenotazione telefonica.

L’accesso del pubblico agli uffici dello Stato Civile dell’Anagrafe, con ingressi regolati nel rispetto del Dpcm, avverrà invece senza prenotazione telefonica nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.00; e nei giorni martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.