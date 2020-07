Sanità privata, presidio di protesta di CGIL, CISL e UIL a Pescara

Il presidio dei lavoratori della sanità privata si terrà il 29 luglio 2020 ore 10,00/12,00 a Piazza Emilio Alessandrini a Pescara



PESCARA – Dopo la sottoscrizione della Pre-Intesa per il rinnovo del Contratto le associazioni AIOP/ARIS Nazionali non convocano le Organizzazioni Sindacali per la firma definitiva, CGIL, CISL e UIL dicono che non si può più aspettare. “Dopo 14 anni di blocco del contratto non ci sono scuse per giustificare ulteriori rinvii AIOP – ARIS convochino immediatamente le OO.SS. per la firma definitiva, in caso contrario lo scontro sarà inevitabile.

Le regioni intervengano bloccando ogni aumento a questi imprenditori fino aquando non sarà sottoscritto il contratto. Non è più possibile tollerare che, chi è finanziato con denaro pubblico, non rinnovi il contratto di lavoro dei dipendenti. I lavoratori della Sanità Privata si danno appuntamento per un presidio di protesta il 29 luglio 2020 ore 10,00/12,00 a Piazza Emilio Alessandrini (sotto l’Assessorato alla Sanità Regione Abruzzo).