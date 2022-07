Sanità e Territorio, strategie per l’autismo: incontro a L’Aquila

L’AQUILA – L’Associazione Autismo Abruzzo ONLUS, in collaborazione con l’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di L’Aquila ed il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, organizzano per il prossimo 20 luglio 2022, dalle ore 16.30, presso la Sala delle Assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila una tavola rotonda dal titolo “Sanità e Territorio: quali strategie per l’autismo? Diritto alle cure e servizi territoriali alla luce della controversa applicazione della L. 134/2015”. L’incontro, dedicato a famiglie e professionisti, è rivolto a promuovere la conoscenza dei diritti di persone affette da austismo, spesso vittime inconsapevoli della disinformazione,

e la divulgazione degli strumenti di tutela posti dall’ordinamento a garanzia

dell’attuazione di tali diritti. Nell’occasione interverranno il Presidente dell’Associazione AUTISMO ABRUZZO ONLUS, Dario Verzulli, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Maurizio Capri, il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità, Avv. Clorinda Delli Paoli, il Presidente di A.I.G.A. Sezione di L’Aquila Avv. Valerio Picchioni, la Dott.ssa Maria Pia Legge – Dirigente medico dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile Territoriale A.s.l. n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, l’Avv. Maria Concetta Falivene – Garante dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Abruzzo, la Dott. Loredana Di Pillo – Dirigente medico referente per il Distretto Sanitario 1 Area L’Aquila, l’Avv. Giovanni Legnini – Avvocato e volontario di Autismo Abruzzo ONLUS.

Per prenotare la propria partecipazione all’evento scrivere a: aigalaquila@libero.it entro il

19.07.2022.

Sanità e Territorio: quali strategie per l’autismo?

Diritto alle cure e servizi territoriali alla luce della controversa applicazione della L. 134/2015 Un incontro dedicato a famiglie e professionisti e pensato per promuovere la conoscenza dei diritti di persone affette da autismo e la divulgazione degli strumenti di tutela posti dall’ordinamento a garanzia dell’attuazione di tali diritti

Mercoledì 20 luglio 2022 – ore 16:30

Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila

Palazzo di Giustizia – Via XX Settembre – 67100 L’Aquila

16.30. Saluti istituzionali

Avv. Maurizio Capri – Presidente COA L’Aquila

Avv. Clorinda Delli Paoli – Presidente Comitato Pari Opportunità COA l’Aquila

Avv.Valerio Picchioni – Presidente AIGA

Dario Verzulli – Presidente Associazione Autismo Abruzzo Onlus

16.50 Interventi programmati:

16.50 Autismo: Salute & Welfare – Il punto di vista delle famiglie

Dario Verzulli – Presidente Autismo Abruzzo

17.15 Diagnosi precoce e Linee Guida Nazionali per l’autismo

Dott.ssa Maria Pia Legge – Dirigente medico dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile Territoriale A.s.l. n. 1

Avezzano Sulmona L’Aquila

17.40 Autismo: sanità territoriale e “presa in carico”

Dott. Loredana Di Pillo – Dirigente medico presso la Asl n. 1 Avezzano Sulmone L’Aquila

18.05. La salute dei bambini e l’importanza di una diagnosi precoce

Avv. Maria Concetta Falivene – Garante dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Abruzzo

18.30 La “presa in carico”: un processo evolutivo di oltre 20 anni

Avv. Giovanni Legnini – Avvocato e volontario di Autismo Abruzzo ONLUS

18.55. Question time

Modera:

Avv. Gianna Giardini – Avvocato del Foro di L’Aquila

Evento in presenza: 50 posti. Per prenotazioni scrivere a aigalaquila@libero.it

Gli avvocati partecipanti all’evento otterranno n. 3 crediti formativi