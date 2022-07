Leonardo Ferrato dell’Impavida Ortona tra i protagonisti con l’Italvolley

ORTONA – La giornata di ieri ci ha regalato un Poker azzurro che rende felici non solo gli appassionati di volley ma anche una nazione intera. L’Italvolley in una manciata di ore conquista ben quattro ori: Oro Europeo U21 femminile, Oro Europeo U18 maschile, Oro in Volleyball Nations League femminile e, dulcis in fundo, Oro Europeo U22 maschile.

Questa medaglia Under 22 ci rende particolarmente orgogliosi perché tra i giovani campioncini spicca il nome di Leonardo Ferrato, palleggiatore della Sieco Service Impavida Ortona.

Quindi congratulazioni a tutto il movimento della pallavolo italiana, ma in particolare a Leonardo che per il secondo anno consecutivo sarà la scintilla che detonerà gli attacchi delle bocche da fuoco bianco azzurre.