Sanità Abruzzo, bilancio 2025 in equilibrio: avanzo da 34 milioni

REGIONE – Il sistema sanitario abruzzese chiude il bilancio 2025 in equilibrio, registrando un avanzo di circa 34 milioni di euro. Un risultato che, dopo la certificazione del Tavolo di Monitoraggio attesa per il prossimo mese, potrebbe aprire la strada anche a una rimodulazione dell’addizionale Irpef introdotta lo scorso anno.

Il quadro emerge dai consuntivi 2025 delle Asl e della Gsa, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì (nella. L’assessore sottolinea come i numeri smentiscano le previsioni negative avanzate dall’opposizione: «Non c’è stata la catastrofe annunciata ogni anno. Al contrario, abbiamo registrato una decisa inversione di tendenza grazie alle manovre messe in campo dal governo regionale e dalle Asl, che hanno garantito sostenibilità dei conti e un costante miglioramento dei Lea».

Secondo Verì, il risultato è frutto di un lavoro congiunto tra aziende sanitarie, dipartimento e parte politica, che ha permesso alla Regione di raggiungere e superare gli obiettivi fissati nel Programma Operativo 2025.

Un passaggio centrale riguarda il disavanzo strutturale delle Asl, una criticità che la Regione si trascina da decenni. «Si tratta di un problema storico – spiega l’assessore – legato anche ai criteri di riparto del fondo sanitario nazionale. Su questo fronte il presidente Marsilio, per la prima volta nella storia dell’Abruzzo, si è fatto capofila delle Regioni meno densamente popolate per chiedere una revisione che ristabilisca equità e parità di trattamento tra territori diversi».