Sanità Abruzzo: conti in miglioramento, disavanzo Asl a 73 milioni

REGIONE – Il Tavolo di monitoraggio interministeriale, riunito a Roma, ha concluso la verifica sui bilanci consuntivi 2025 delle quattro Asl abruzzesi, rilevando un disavanzo complessivo di circa 73 milioni di euro. Nonostante il dato negativo delle singole aziende, il risultato economico del Servizio sanitario regionale, grazie all’utile della Gestione sanitaria accentrata (Gsa), chiude con un saldo positivo di 33,2 milioni di euro.

Un miglioramento netto rispetto al 2024, quando il sistema sanitario regionale aveva registrato un disavanzo vicino ai 103 milioni. Un segnale che conferma l’efficacia del percorso di risanamento avviato negli ultimi anni.

L’assessore alla Salute Nicoletta Verì ha evidenziato come il risultato sia frutto del lavoro congiunto tra Dipartimento, Asl e Agenzia Sanitaria Regionale, sottolineando la solidità del confronto tecnico che ha accompagnato l’intero processo di verifica.

Grazie all’esito favorevole, è stata autorizzata la liberazione di 30 milioni di euro inizialmente destinati alla sanità: risorse che potranno essere riallocate nel bilancio regionale per interventi non sanitari nel corso dell’esercizio. Al netto di questa operazione, il risultato economico finale del sistema sanitario per il 2025 si attesta a 3,2 milioni di euro.

Complessivamente, delle maggiori risorse regionali assegnate alla sanità (circa 103 milioni), 73 milioni sono stati necessari per garantire l’equilibrio del sistema, mentre 30 milioni potranno essere utilizzati per altre finalità.

Alla riunione hanno partecipato i vertici tecnici del Dipartimento Sanità, dell’Agenzia Sanitaria Regionale e degli uffici contabili coinvolti nel monitoraggio, confermando la centralità del lavoro amministrativo nella stabilizzazione dei conti.

Durante l’incontro è stato analizzato anche l’andamento del bilancio sanitario 2026, ma ogni valutazione approfondita è stata rinviata ai risultati del secondo e terzo trimestre, necessari per un quadro aggiornato e attendibile.

Sul fronte degli obiettivi di salute, è stato ricordato il risultato positivo dei Lea 2024, che certificano l’Abruzzo come pienamente adempiente nelle tre aree valutate: ospedaliera, distrettuale e prevenzione. In attesa dei dati definitivi 2025, i primi riscontri confermano il percorso virtuoso intrapreso dalla regione.