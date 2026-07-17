Marsilio: difesa della costa e ricostruzione per un Abruzzo più sicuro

TERAMO – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha affrontato alcuni dei temi più rilevanti per il futuro del territorio nel corso dell’iniziativa “Fuori dalle emergenze – Conoscere per progettare il futuro”, promossa da ANCE Teramo con ANCE Abruzzo. Al centro del dibattito, la difesa della costa, la ricostruzione post‑sisma e la formazione dei tecnici impegnati nella progettazione dei territori fragili.

Marsilio ha ricordato gli interventi messi in campo contro l’erosione costiera, sottolineando come la Regione abbia operato su circa 140 chilometri di litorale con investimenti vicini ai 100 milioni di euro. Un approccio che supera la logica degli interventi tampone per puntare su una pianificazione organica, già in grado di produrre risultati concreti e duraturi.

Il presidente ha poi richiamato il modello della ricostruzione post‑sisma, evidenziando che l’obiettivo non è soltanto riparare i danni causati dalle calamità naturali, ma costruire edifici e infrastrutture capaci di resistere ai futuri eventi. “La ricostruzione significa costruire un territorio più forte”, ha spiegato, ricordando come l’esperienza maturata dopo i terremoti sia diventata un patrimonio stabile di competenze e buone pratiche.

Un passaggio importante è stato dedicato alla formazione dei tecnici, elemento chiave per garantire progettazioni moderne e sicure. Marsilio ha citato i percorsi promossi anche attraverso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, fondamentali per preparare professionisti in grado di operare nei territori più esposti alle fragilità ambientali.

“Non ci limitiamo a ricostruire ciò che è stato danneggiato – ha concluso – ma stiamo costruendo una cultura della prevenzione e della programmazione. È questo l’approccio che permette di affrontare le sfide del futuro con territori più forti e più preparati.”