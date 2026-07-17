Trofeo Abruzzo Cycling Team 2026: gara MTB giovanile a Montesilvano il 19 luglio

MONTESILVANO – Si lavora intensamente all’interno dell’Abruzzo Cycling Team per la terza edizione del Trofeo Abruzzo Cycling Team, in programma domenica 19 luglio al Centro Sportivo Vestina di Montesilvano. L’appuntamento, ormai punto fermo del calendario giovanile, richiama ogni anno decine di piccoli biker pronti a mettersi alla prova in una giornata di sport, divertimento e condivisione.

Un circuito di 1 km per giovani atleti dai 7 ai 12 anni

La competizione è una gara di mountain bike cross country su un circuito di 1 chilometro, completamente tracciato all’interno della struttura. Il percorso sarà ripetuto più volte in base alle fasce d’età, dai 7 ai 12 anni, garantendo sicurezza, controllo e un ambiente ideale per i giovani ciclisti.

Programma della giornata

Ore 8:30 – Ritrovo dei partecipanti

Ore 10:00 – Riunione dei direttori sportivi

Ore 10:30 – Partenza ufficiale della gara

Premi, riconoscimenti e spirito di squadra

L’organizzazione ha previsto premi per tutti i partecipanti, tra cui coppe, medaglie e gadget. Saranno inoltre premiate tutte le società presenti, con riconoscimenti speciali per:

il team con il maggior numero di partenti

la società proveniente da più lontano

Un modo concreto per valorizzare l’impegno delle realtà sportive e incentivare la partecipazione.

Il Centro Sportivo Vestina: sicurezza e accoglienza

Il Centro Sportivo Vestina, sede degli allenamenti dell’Abruzzo Cycling Team presieduto da Marzia Di Fazio, offre spazi ampi e protetti, perfetti per ospitare manifestazioni giovanili di questa portata. La struttura è in grado di accogliere un grande numero di atleti e accompagnatori, garantendo comfort e sicurezza

Una giornata di sport e convivialità

Il Trofeo Abruzzo Cycling Team non è solo competizione: l’evento si propone come momento di aggregazione per famiglie e accompagnatori, grazie alla presenza di stand gastronomici e aree dedicate alla socialità. Un’occasione per vivere lo sport come festa, condivisione e crescita.