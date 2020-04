A San Salvo il Coronavirus non ferma le Sagnitelle

Si potrà partecipare alll’evento che apre i preparativi per la Festa di San Vitale, che ricorre il 28 aprile, collegandosi su Facebook o su youtube

SAN SALVO (CH) – Non perdere la tradizione. É quello che Don Raimondo Artese e il Comitato delle Feste San Vitale si sono detti prima di organizzare il “Sagnitelle Day”, dedicato al piatto tipico del patrono sansalvese.

In tempo di Coronavirus la manifestazione non ptrà che svolgersi che online. Si potrà partecipare collegandosi in in diretta, via Facebook dalla pagina istituzionale Parrocchia san Giuseppe e sul canale Youtube Parrocchie 3.1 sabato 18 aprile 2020 alle ore 12.30 per la benedizione delle “Sagnitelle” e per una parola e una preghiera.

“Un momento da condividere tutti e, certo che è triste non vivere quello che era la gioia di quel giorno in cui tanti erano presenti durante le circa 3 ore in cui si distribuivano i piatti di Sagnitelle“, ha scritto Don Raimondo Artese sulla pagina Facebook della parroccchia, ricordando anche l’impegno che metteva il Comitato feste nei giorni della preparazione, il rumore della sfilata dei trattori, il suono della Banda, le tante Signore che si davano da fare ad impastare e tagliare i 3.5 quintali di farina, chi stava “all’inferno dei fuochi”, e poi il Parroco che arrivava “fresco fresco” a buttare nel “callara” che bolle “le sagnitelle” e tutti i fotografi che facevano le foto.

“Era un momento bello che quest’anno mancherà perché era un segno, per tutti, di condivisione e di gioia“. Negl scorsi anni, infatti, i preparativi per la Festa di San Vitale, che ricorre il 28 aprile, iniziavano già a inizio mese con la preparazione e la degustazione delle sagnitelle inpiazza, per proseguire con la preparazione dei taralli, la fiera, banda e culminare con la sfilata dei carri il giorno della festa.

“Grato al Signore perché, nonostante tutto non ci fa mancare una la sua parola di speranza e di conforto: Coraggio non temere per te ho vinto la morte”, ha concluso il parroco.

Foto tratta dalla pagina Facebook Parrocchia San Giuseppe