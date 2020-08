San Salvo, aggressione a vigili urbani: solidarietà dell’Uil Fpl

SAN SALVO – Un episodio grave, che aggiunge reato a reato, da condannare senza appello. Così Marco Angelucci segretario provinciale Uil Fpl, che interviene sull’aggressione subita dai vigili urbani di San Salvo: intenti a recuperare merce contraffatta, gli agenti sono stati aggrediti dagli stessi venditori ambulanti, nell’intento di riappropriarsi della merce stessa.

“Un episodio davvero grave – commenta Angelucci – che condanniamo con determinazione. La Uil Fpl intende far sentire la sua vicinanza e la sua incondizionata solidarietà a tutto il corpo della municipale e, in particolare, agli operatori aggrediti. Come sempre, da parte nostra c’è la massima disponibilità nei confronti dell’amministrazione comunale e di tutto il corpo di polizia municipale per aiutarli a trovare soluzioni, ma soprattutto per cercare si salvaguardare il lavoro encomiabile di questi dipendenti pubblici”.