San Pio delle Camere, incidente sulla SS17: chiuso tratto di strada

SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) – La strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 61,300, in località San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto due autovetture, causando la morte di una persona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto. Il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso, al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.