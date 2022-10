Corso di formazione gratuito della Croce Rossa Italiana a Teramo

TERAMO – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione gratuito per diventare Volontario di Croce Rossa Italiana, con il Comitato di Teramo. La presentazione del corso si terrà venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 21:00. La serata, che si terrà online, ha lo scopo di illustrare l’articolazione del corso che verterà sulle attività della Croce Rossa Italiana nelle aree:

– Soccorso sanitario

– Supporto ed inclusione sociale

– Protezione civile

– Diritto Internazionale Umanitario e Cooperazione Internazionale

– Attività dedicate ai giovani

– Sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato

Non servono abilità speciali, solo la voglia di aiutare gli altri. È possibile iscriversi sul portale: https://gaia.cri.it

I 30 iscritti riceveranno il link per partecipare alla serata di presentazione. Al termine del corso si entrerà a far parte dell’associazione umanitaria più grande al mondo, potendo così svolgere attività di volontariato e potendo specializzarsi, secondo le proprie attitudini e disponibilità, grazie alle numerose proposte formative nei settori in cui Croce Rossa opera. Per gli studenti è possibile ottenere i crediti formativi riconosciuti dal proprio Istituto Scolastico. L’età minima richiesta è di 14 anni compiuti.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere una mail a info@criteramo.it