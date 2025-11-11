San Martino in Abruzzo 2025: gli eventi in programma

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a celebrare San Martino, una delle ricorrenze più sentite dell’autunno. Oggi, martedì 11 novembre, i borghi si accendono di colori, profumi e tradizioni, trasformando la leggenda del mantello condiviso in un’occasione di festa, condivisione e memoria popolare.

San Martino di Tours è ricordato per il suo gesto di altruismo: secondo la leggenda, da soldato romano, tagliò il proprio mantello per offrirlo a un mendicante infreddolito. Quella notte sognò Cristo, che lo ringraziava per il suo gesto. Da quel momento, Martino abbandonò la vita militare per dedicarsi alla fede e alla carità, diventando vescovo e simbolo di solidarietà e luce interiore. La sua festa, celebrata l’11 novembre, è oggi un’occasione per riflettere, ma anche per festeggiare con gioia e condivisione.

Tra le tradizioni più amate, spicca il vino novello, il primo vino dell’anno, fresco e fruttato, che viene stappato proprio in questi giorni. Le cantine locali e le piazze si riempiono di eventi, degustazioni e sagre dove si possono assaporare castagne arrosto, salumi, formaggi, dolci tipici e altre eccellenze del territorio. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

I principali eventi in programma

A Floriano di Campli si chiude la quarta edizione della Festa di San Martino. La manifestazione propone stand gastronomici con polenta bianca al ragù di salsiccia, castagne, vino novello, musica dal vivo sotto una tensostruttura riscaldata.

Sempre nel teramano, Nereto ospita la tradizionale Fiera di San Martino. In Piazza Cavour, il programma è ricco e vario: street food, DJ set, laboratori per bambini, musica dal vivo e incontri tematici.

Im provincia dell’Aquila, il borgo di Bugnara celebra San Martino l’11 novembre con una festa dedicata al vino e alle castagne. Le cantine del centro storico aprono le porte ai visitatori per degustazioni, musica popolare e mercatini artigianali, in un’atmosfera autentica e suggestiva.

Pescasseroli ospita la Festa di San Martino in Piazza Cavour. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare pizza roscia, minestra di fagioli e verdure con crostini e salsicce e castagne. Il tutto annaffiato da un buon bicchiere di vino novello

Come recita il proverbio: “A San Martino ogni mosto diventa vino”, e in Abruzzo questa trasformazione si celebra con gusto, memoria e comunità. Per scoprire tutti gli eventi in programma, consultate il calendario giornaliero di Abruzzonews, sempre aggiornato.