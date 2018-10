San Giovanni Teatino, strade in sicurezza grazie ai proventi delle multe

20mila euro per l’estendimento della pubblica illuminazione, la riparazione di asfalti e la regimentazione di acque meteoriche

SAN GIOVANNI TEATINO – La Giunta comunale, per iniziativa del Sindaco Luciano Marinucci, ha deciso di far eseguire alcuni interventi per la sicurezza stradale. Nei prossimi giorni saranno quindi realizzati: l’estendimento della pubblica illuminazione in via Berna, via Vienna e via XXV aprile, la riparazione con asfalto a caldo di via Prati, via Prati di Tivo e via Avellino, e la regimentazione della acque meteoriche in via Mascagni.

“Gli interventi che abbiamo pianificato – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – fanno parte di una precisa strategia finalizzata a rendere le nostre strade sicure e a mettere i cittadini nelle condizioni di rispettare il Codice della Strada. La macchina amministrativa non ha mai smesso di operare in questo senso, stiamo raccogliendo i frutti di un lungo e meticoloso lavoro”.

Gli interventi, per 20 mila euro, sono finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative al Codice della Strada effettivamente incassate dall’ente. In questo caso la disponibilità si è realizzata nell’apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2018-2020 ‘Sistemazione manto stradale, interventi per la sicurezza stradale a tutela utenti deboli, messa manutenzione opere delle pertinenze stradali” al quale la Giunta Marinucci ha destinato, con delibera n.29 del 15 febbraio 2018, la somma di 91.900 euro.