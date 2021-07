San Giovanni Teatino, nuovo incontro con Verino Caldarelli: ecco quando

Prosegue il tour dei quartieri del candidato sindaco a San Giovanni Teatino. Secondo appuntamento al Parco Mascagni il 28 luglio

Verino Caldarelli punta al bis. In seguito alla magica accoglienza ricevuta nel primo meeting di mercoledì scorso in Via Ciancetta, il candidato primo cittadino a San Giovanni Teatino darà ascolto alle proposte e alle segnalazioni dei residenti in una nuova location: il Parco Mascagni. Un punto d’incontro suggestivo, dove mercoledì 28 luglio alle 21,00, Caldarelli e l’associazione che lo appoggia, “Una nuova mossa”, avranno la possibilità di offrire al consesso tutte le delucidazioni attinenti al programma elettorale. L’incontro, così come quelli a venire, rappresenterà un’opportunità per scambiarsi idee, suggerire iniziative, ma anche per trascorrere insieme momenti ricreativi. Con l’intento di realizzare, step by step, il disegno, elaborato dall’associazione e poi “colorato” dalla cittadinanza, di una San Giovanni Teatino ridestata.

A fine serata Caldarelli tornerà in sella alla sua Justin, il palco-mobile che lo accompagna in ogni sua fermata, per appagare i desideri di un altro quartiere. Quale sarà la prossima tappa?

Per maggiori informazioni si possono contattare gli organizzatori tramite la pagina Facebook di Verino Caldarelli, al link https://www.facebook.com/VerinoCaldarelliSindaco