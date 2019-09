San Giovanni Teatino, consiglio comunale: l’odg del 30 settembre

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano, visti il T.U. d.lgv n. 267/2000 e gli artt. 55 e 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha convocato il Consiglio comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria, per lunedì 30 settembre 2019 alle ore 16.00, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Variazione n, 7 al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del d.lgs n 267/2000).

3. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 10/09/2019, adottata di sensi dell’art. 175, comma 4 del d.lgs n 267/2000.

4. Riconoscimento della valorizzazione immobiliare realizzata dalla “SGT Sport SSD a r.l.” presso la Cittadella dello Sport e del debito fuori bilancio.

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs 267/2000.

6. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 – Aggiornamento in relazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche.

7. Aggiornamento compenso per il revisore unico dei conti nominato per il triennio 2017/2020.