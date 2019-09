Poeti per l’ambiente, lettura pubblica di poesie a Pescara

PESCARA – Si terrà Venerdì 27 settembre 2019, alle ore 17.30, presso la Sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara, in Piazza Italia, la manifestazione “Poeti per l’ambiente“, una lettura pubblica di poesie dei poeti Natalia Anzalone, Gabriella Bottino, Andrea Costantin, Sandra De Felice, Nicoletta Di Gregorio, Rossana Garibaldi, Ubaldo Giacomucci, Giulia Madonna, Leda Panzone Natale, Tonia Orlando, Daniela Quieti, Riccardo Santini, Tania Santurbano, Mara Seccia, Tina Troiani, Maria Rosa Viglietti.

La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Pescara ed è organizzata dall’Istituto di Ricerche e Attività Culturali e dalle Edizioni Tracce di Pescara. Coordinerà il poeta, editor e critico Ubaldo Giacomucci. Seguirà uno spazio “open reading” aperto a tutti.

La manifestazione si propone di lanciare un segnale pubblico per le preoccupazioni relative al cambiamento climatico e di sostegno per il movimento ambientalista “Fridays for future“, il noto movimento fondato dalla giovanissima Greta Thunberg.