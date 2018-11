San Giovanni Teatino, consiglio comunale: l’odg del 29 novembre

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano, visto il T.U. D-Lgvo n. 267/2000 e visti gli artt. 55 e 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha convocato il Consiglio comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria d’urgenza, per il giorno di giovedì 29 novembre 2018, alle ore 14.30, per la trattazione del seguente argomento posto all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. N. 118/2011.

3. Variazione al bilancio di previsione 2018/2020. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 228 del 18/10/2018, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

4. Provvedimento sull’attivita’ di riscossione coattiva

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenze delle commissioni tributarie regionale dell’Abruzzo e provinciale di Chieti.

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

7. Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020.

8. Piano delle alienazioni. Art. 58 D.L. 112/2008. Annualità 2018/2020- Aggiornamento;

9. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà Cooperativa “ABITA Società Cooperativa Edilizia di Abitazione a r.l.” e Cooperativa “Azzurra Due – Società Cooperativa a r.l.”.

10. Statuto San Giovanni Servizi srl- Modifiche.