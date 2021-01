Primavera 2B, Pescara-Salernitana: le formazioni ufficiali [DIRETTA]

CITTÁ SANT’ANGELO – Sabato 23 gennaio alle ore 15 in campo Pescara e Salernitana per la partita del campionato Primavera 2 Girone B. La classifica vede i biancazzurri a 7 punti e in caso di successo potrebbero temporaneamente raggiungere il Crotone in vetta alla classifica. Ospiti a metà classifica con tre punti. Andiamo a vedere le formazioni che fra pochi minuti scenderanno in campo.

FORMAZIONI UFFICIALI DI PESCARA – SALERNITANA

PESCARA: Sorrentino, Staver, Quacquarelli (VK), Diambo, Palmentieri, Longobardi, Chiarella, Tringali (K), Blanuta, Mercado, Belloni. A disposizione: Klan, Del Greco, Mancini, Dieye, Kuqi, De Marzo, Salvatore, Stampella, Caliò, Seck, Rossi. Allenatore Pierluigi Iervese

SALERNITANA: Campisi, Piervenanzi, Gambardella (K), Vignes, Di Micco, Panariello, Idioma, Pezzo (VK), Guida, Russo, Dommarco. A disposizione: Ciabattini, Gliberti, Bruschi, Cipriani, Guzzo, Perrone, De Iorio, Arena, Cannavale, Guadagnoli, Capaccio, Visconti. Allenatore: Antonio Rizzolo

Arbitro: Mario Pieri sez. Roma

Assistenti: Marco Cerilli sez. Latini e Matteo Pressato sez. Latina