Le sagre di Novembre 2025 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – L’autunno è la stagione dei mille colori accesi ma anche dei sapori che la natura ci offre. Anche in Abruzzo sono numerosi gli eventi che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del periodo. Insieme ai sapori, si festeggiano anche le tradizioni contadine del territorio. Di seguiti segnalimao i principali appuntamenti ma vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Si comincia subito giovedì 1 a Serramonacesca, dove dopo “L’aneme delle morte” della notte di Halloween, si svolge la Sagra della zucca. Per tutto il weekend gli appuntamenti saranno tanti, Prosegue a Perano Borgo DiVino, Un percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo che si snoda tra le vie del centro storico. Ma anche Sagra della castagna a Rendinara e Sagra della castagna a Sante Marie; Le Cantine dei Bertoniani e Sapori d’Autunno a Montebello di Bertona; Tuber Magnatum Est,la fiera dedicata al tartufo bianco a Poggio Umbricchio; Sapori d’autunno a Opi. Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno a Terranova di Roccamontepiano.

Passiamo al weekend successivo, ricchissimo di appuntamenti. Dal 7 all’11 a Bellante quindicesima edizione della Sagra della polenta: piatto principale sarà polenta contornata di salsicce e costine di maiale ma si potranno degustare anche tantissime altre specialità locali. Dall’8 al 10 Scanno sarà la patria della buona tavola d’Abruzzo grazie alla nuova edizione di Deguscanno: percorsi enogastronomici, cooking class, menù tematici, laboratori e molto altro. Nelle stesse serate, nel centro Storico di Frisa, torna la Festa dell’olio nuovo: per tre sere sapori tipici, degustazione di olio nuovo, musica dal vivo, intrattenimento e quest’anno. Eppoi ancora Novello e castagne a Miglianico, Frantoi aperti a San Vincenzo Vecchio Valle Roveto. Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno a Terranova di Roccamontepiano.

Il 7 e 8 diciottesima edizione a Catignano di Novello al castello: due giorni nelle cantine di Catignano per degustare vino e piatti tipici. IDall’8 al 9 a Treglio, ventiseiesima edizione di Borgo Rurale. Passeggiando per i vicoli del paese si potranno osservare le vecchie cantine e gli antichi frantoi, degustare castagne, vino novello, olio fresco di macina e i piatti tipici del territorio frentano preparati al momento e col rispetto delle vecchie tradizioni e ascoltare musica dal vivo. Domenica 9 in Contrada Congiunti, a Collecorvino, si terrà l’evento I Sapori di San Martino: all’ interno della Tensostruttura riscaldata vi sarà possibile effettuare degustazioni di vini delle migliori cantine abruzzesi, oltre che la degustazione di carni, salumi, formaggi d’Abruzzo.

Il 15 a Pollutri appuntamenti con la tredicesima edizione di Polù Uthar, Memorie e Sapori Contadini. Eppoi…saremo già in clima natalizio con i sapori intensi e avvolgenti dei mercatini di Natale.