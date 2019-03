Le sagre di aprile 2019 in Abruzzo

Dove andare per poter assaporare i prodotti del territorio nel secondo mese di primavera? Ecco i principali appuntamenti in Regione

Il mese di Aprile 2019 conta cinque weekend a vostra disposizione per stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche. Uno di questi è quello di Pasqua, al quale dedicheremo una apposita sezione; negli altri l’Abruzzo propone altri appuntamenti per festeggiare i sapori del territorio e regalare momenti di divertimento. Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Si comincia subito lunedì 1 a Pescocostanzo, in provincia de L’Aquila, dove si svolge la quarta edizione di Vette e forchette, la manifestazione che vuole promuovere e valorizzare il territorio e il borgo, celebrando, al contempo, i sapori e il patrimonio enogastronomico dell’Abruzzo. Dopo una domenica dedicata all’assaggio di prodotti locali e finger food cucinati da chef e alla degustazione di vini regionali e di fuori regione, è il giorno in cui ci si sposta in alta quota, alla Baita Valleverde Aremogna, location raggiungibile soltanto tramite sci. Qui vi attende un aperitivo speciale in compagnia degli chef.

Se state invece già pensando come organizzare il Ponte del 25 aprile, da giovedì a domenica 28 torna a Cupello, in provincia di Chieti, l’appuntamento con il Festival del Carciofo. L’evento è dedicato all’ortaggio che vanta una storia antichissima, quasi leggendaria. Si narra, infatti che gli Egiziani lo consumassero prima di andare in guerra, perché, credevano, stimolasse forza e coraggio mentre i Romani ne vantavano le virtù afrodisiache. Conosciuto anche come “mazzaferrata”, per la forma che ricorda l’antica arma medievale, verde con sfumature di violetto più o meno intense, privo di spine edi altissimo apporto nutrizionale, viene preparato in tante gustose e svariate ricette, dall’antipasto al dolce, che ne esaltano il sapore. A Cupello saranno allestiti stand gastronomici dove saranno proposti menù speciali che lo vedranno protagonista. Non mancheranno convegni, laboratori e intrattenimento per i più piccoli.

Calendario sagre in Abruzzo nel mese di aprile 2019

APRILE

1 Vette e forchette – Pescocostanzo (AQ)

25-28 Festival del carciofo – Cupello (CH)