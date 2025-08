REGIONE – Il fine settimana dal 1 al 3 agosto offrirà una varietà meteorologica tipica dell’estate appenninica. Venerdì giornata prevalentemente stabile con sole al mattino e qualche nuvola pomeridiana sui rilievi. Sabato soleggiato e piacevole, ideale per attività all’aperto. Domenica: instabilità in aumento, con temporali pomeridiani su aree interne e Adriatico.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 1 agosto

L’Abruzzo si prepara ad accogliere il primo venerdì di agosto con un clima tutto sommato gradevole, seppur con qualche sfumatura instabile tipica della stagione estiva. La mattinata si aprirà sotto un cielo sereno, ideale per chi desidera iniziare la giornata con una passeggiata, un’escursione o una colazione all’aperto. Tuttavia, con il passare delle ore, l’orizzonte potrebbe tingersi di grigio: sono previsti annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, un richiamo alla variabilità atmosferica che spesso caratterizza le zone interne.Nel pomeriggio, infatti, potrebbe farsi sentire qualche rovescio isolato sui rilievi

Sabato 2 agosto

Sabato si presenta come una giornata estiva tipica per l’Abruzzo, con un clima invitante e condizioni atmosferiche nel complesso favorevoli per attività all’aperto. Il sole sarà protagonista per gran parte del giorno, offrendo cieli sereni o poco nuvolosi che renderanno piacevole ogni uscita, sia al mare che in montagna. Le temperature si manterranno su valori estivi, con massime intorno ai 30°C e minime che scenderanno fino ai 14°C, creando un’escursione termica marcata tra giorno e notte. Il caldo sarà percepibile, ma ancora gestibile grazie alla brezza moderata proveniente da sud-ovest, che raggiungerà i 9 km/h, regalando un po’ di sollievo nelle ore centrali.Tuttavia, come spesso accade nelle giornate di alta pressione in zone interne e montuose, non si esclude qualche rovescio isolato nel pomeriggio.

Domenica 3 agosto

La giornata di domenica si preannuncia come una tipica domenica di agosto, ma con un carattere ben più instabile rispetto alle precedenti. Il cielo si mostrerà poco nuvoloso al mattino, lasciando spazio a qualche timido raggio di sole, soprattutto lungo la costa. Tuttavia, con il passare delle ore, il quadro meteorologico cambierà sensibilmente. Nel pomeriggio è attesa una crescente instabilità, con rovesci e temporali che potranno svilupparsi sulle aree interne, colpendo anche il versante adriatico.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1-3 agosto 2025)

PESCARA

VEN – min 21° max 25°

SAB – min 22° max 27°

DOM – min 1° max 28°

CHIETI

VEN – min 20° max 25°

SAB – min 21* max 29°

DOM – min 17° max 28°

TERAMO

VEN – min 19° max 28°

SAB- min 21° max 28°

DOM – min 20° max 25°

L’AQUILA

VEN – min 17° max 26°

SAB – min 17° max 27°

DOM – min 21° max 23°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.