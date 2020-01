Le sagre di febbraio 2020 in Abruzzo

Piatti celtici, “panicelle” e taralli. Ecco i protagonisti di alcuni appuntamenti enogastronomici in programma in Regione a febbraio

REGIONE – A febbraio, complice il freddo, le sagre non sono tantissime, ma in Abruzzo non mancano proposte interessanti che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio e non.

Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Cominciamo con la Festa celtica che prosegue fino a domenica 3 presso il Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara, tra ricette tipiche d’epoca (Zuppa della Triade, Tagliere dei Tulingi, Piatto delle Rune, Bannock di Brigantia), birra al naturale “di cantina” (non filtata e non pastorizzata), musiche originali e costumi tradizionali.

A Taranta Peligna, in provincia di Chieti, il giorno 3 si celebra il patrono San Biagio. Per l’occasione vengono preparate le “panicelle”, pani azzimi benedetti a forma di mano senza il dito pollice che solitamente vengono preparati qualche giorno prima. Perchè senza dito pollice? Le spiegazioni possono essere due. La prima è che a Taranta il Santo è protettore dei lanaioli, i quali spesso durante le fasi di lavorazione della lana finivano per perdere il dito. La seconda è legata al fatto che in epoca romana il pollice era simbolo di vittoria o di sconfitta a seconda che fosse rivolto, rispettivamente, verso l’alto o verso il basso e in quest’ultima ipotesi avrebbe avuto un significato nefasto. A Lettomanoppello, invece, è abitudine fare i classici “tarallucci”, che la sera dopo la messa, con la benedizione della gola, vengono adagiati in un canestro vicino all’altare per essere benedetti.

Febbraio è anche il mese in cui cade il Carnevale o, come accade quest’anno ci si prepara al Martedì grasso (nel 2020 cadrà il febbraio). Ma di questo avremo modo di parlarne dettagliatamente in una sezione dedicata.

