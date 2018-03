S. Egidio alla Vibrata, consiglio comunale: l’odg del 22 marzo 2018

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) – Il Sindaco, arch. Rando Angelini, avvisa che per giovedì 22 marzo 2018, alle ore 17:30 in prima convocazione, in sessione ordinaria aperta e in seduta pubblica, presso la sede della Ludoteca di Faraone, è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;

2) Comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario;

3) Verifica della qualità e della quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie;

4) Programma triennale opere pubbliche 2018/2020 – Approvazione;

5) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare – Approvazione;

6) Valori imponibili aree edificabili ai fini I.M.. e Ta.S.I. annualità d’imposta 2018;

7) Servizi pubblici locali a domanda individuale – istituzione, determinazione tariffe e tassi di copertura anno 2018;

8) Tassa sui rifiuti: piano finanziario, relazione, ripartizione dei costi e coefficienti, tariffe anno 2018 – Approvazione;

9) Tributo per servizi indivisibili, quantificazione dei costi dei servizi indivisibili, aliquote anno 2018 – Approvazione;

10) Imposta municipale propria aliquote anno 2018 – Approvazione;

11) Programma per gli incarichi esterni anno 2018 – Approvazione;

12) Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018-2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) – Approvazione;

13) Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 151 D.L.gs. n. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) – Approvazione.