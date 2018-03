Pescara, Corso Vittorio: chiusura al traffico dal 19 al 24 marzo per lavori Aca

Blasioli: “Il tratto è quello che va da via Genova a via Emilia, ripristinata la falla centrale alla condotta si riaprirà a doppio senso”

PESCARA – Da lunedì 19 marzo 2018 e fino al 24 marzo sarà in vigore il divieto di transito e di fermata sul tratto di Corso Vittorio Emanuele compreso tra via Genova e via Emilia per l’esecuzione di lavori di riparazione ,in tre punti,di una importante condotta idrica da parte dell’Aca. Giovedì i sopralluoghi per l’allestimento del cantiere da parte del vicesindaco Antonio Blasioli e del dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi con i tecnici dell’Aca, lunedì partirà l’esecuzione.

“La condotta che corre sotto Corso Vittorio Emanuele perde in tre punti e la falla più importante interessa il tratto ricompreso fra il civico 229-231 – spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità e manutenzione Antonio Blasioli – La perdita riguarda un tubo del diametro di 700 mm ed è corposa, per cui si è deciso, anche in considerazione del fatto che va ripristinato il manto stradale in cemento colorato, di effettuare i lavori già da lunedì. Per la presenza delle due fontane ai lati della strada e per la necessità di eseguire uno scavo di almeno 3,5 metri di ampiezza, non sarà possibile il transito dei mezzi pubblici e privati, neanche con la mobilità a senso unico.

Questo dispone l’ordinanza firmata oggi che dispone il divieto di transito e mezzi nel tratto fra via Genova e via Emilia fino al 24 marzo. Deviati anche i mezzi pubblici, Tua è al corrente di tale esigenza e farà transitare i mezzi che passano su Corso Vittorio secondo il percorso che usualmente si segue la domenica, cioè su via Bassani Pavone e quindi su via De Gasperi.

All’esito di questo intervento e del ripristino della prima falla, il corso potrà essere riaperto alla circolazione e al doppio senso di marcia, come stabilisce una recente delibera di Giunta, perché le ulteriori due perdite riscontrate dall’Aca sono in corrispondenza di via Piave e via Ravenna, probabilmente saranno riparate più avanti o dopo la Santa Pasqua e comunque non comporteranno problemi sulla mobilità dell’arteria.

La perdita che verrà riparata già da lunedì è invece una perdita corposa e per ripararla opereremo con l’Aca e, come detto, non sarà possibile il transito in nessun senso di marcia per tutta la prossima settimana”.