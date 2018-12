Saranno Bucarest e Praga le rotte estive, entrambe con due voli settimanali. Come risparmiare con le tariffe ridotte da 14.99 euro, le novità

PESCARA – Novità per chi viaggia con Ryanair nella prossima estate 2019. La compagnia ha lanciato nella giornata odierna del 6 dicembre la sua nuova programmazione che prevede 2 nuove rotte: Bucarest, novità dell’inverno confermata anche per la stagione estiva, e Praga, entrambe operate con doppia frequenza settimanale. L’offerta invernale di Ryanair dall’Aeroporto d’Abruzzo prevede invece 6 rotte, tra cui le due nuove per Bucarest e Praga, sempre con frequenza bi-settimanale. Con un totale di 11 rotte estive e 6 invernali, e 6 destinazioni in coincidenza via Milano Bergamo, Ryanair farà volare 600.000 passeggeri all’anno dall’aeroporto di Pescara, con una crescita quest’anno del 20%.

A Pescara, John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, ha affermato: “Ryanair è lieta di lanciare la programmazione estiva da Pescara che prevede 11 rotte di cui due nuove per Bucarest e Praga, entrambe con frequenza bi-settimanale. Con un totale di 11 rotte estive e 6 invernali Ryanair farà volare 600.000 passeggeri all’anno dall’aeroporto di Pescara, con una crescita del 20%. Per festeggiare il lancio della nostra programmazione da Pescara, stiamo mettendo in vendita posti su tutto il nostro network a partire da € 14.99 per viaggiare fino a marzo 2019, prenotabili fino alla mezzanotte di sabato (8 dicembre). Dal momento che questi incredibili prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i clienti a collegarsi subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.

Enrico Paolini, Presidente SAGA, ha dichiarato: “L’incremento dei collegamenti da parte della compagnia Ryanair sull’Aeroporto d’Abruzzo, ci rende non solo molto soddisfatti di questa collaborazione, ma conferma e consolida l’importanza del nostro scalo sull’intero territorio. Il ripristino della tratta Pescara – Bucarest in poche settimane ha già raggiunto numeri considerevoli, così come siamo fiduciosi e puntiamo molto anche sul nuovo volo che da aprile 2019 collegherà Pescara alla bellissima città di Praga, andando ad allargare il nostro ventaglio di offerte, nell’ottica dell’incremento del turismo e del commercio”.

La programmazione di Ryanair da Pescara offrirà:

2 nuove rotte per l’estate 2019: Bucarest e Praga (entrambe con 2 voli a settimana)

2 nuove rotte per l’inverno 2018/19: Bucarest e Malta (entrambe con 2 voli a settimana)

6 coincidenze internazionali via Milano Bergamo: Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester

600.000 clienti p.a. (+20%)

Come avere tariffe più basse

Visitatori e clienti di Pescara possono approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui:

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva:

– una tariffa da € 25 per il bagaglio da 20kg

– una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10kg

Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

Ryanair Transfers – ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler “Try Somewhere New” – la piattaforma di contenuti di viaggio del sito Ryanair.com