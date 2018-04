Rugby, successo del Paganica a Catania: 38 a 19 il risultato

Gara subito in discesa per la squadra di Rotellini che si approccia al match con grande grinta. Nel prossimo turno arriva l’Afragola

CATANIA – La vittoria arriva anche in terra sicula per i ragazzi di coach Sergio Rotellini che espugnano il campo del Cus Catania con il risultato di 38 a 19. La partita è subito a favore dei rossoneri che entrano in campo determinati, cinici e agguerriti, come se il terreno di gioco fosse quello all’ombra del Gran Sasso invece che dell’Etna: segnano subito due mete con il capitano Fabio Rotellini, trasformate da Stefano Rotellini e poi la terza con Ginofernando Giordani.

La reazione del Cus arriva a metà primo tempo con una meta trasformata ma il Paganica non molla il campo e dopo una lunga pressione trasforma un piazzato, affidato al piede di Stefano Rotellini. C’è tempo ancora per la marcatura di Fausto Chiaravalle e il primo tempo si chiude con il punteggio di 24 a 7.

Nel secondo tempo, dopo diversi minuti di gioco dove le compagini si sono affrontate a viso aperto, è il Cus Catania a vincere la battaglia di nervi segnando due mete, poi trasformate, riaccendendo le speranze di rimonta.

I rossoneri non hanno però la minima intenzione di tornare a casa a mani vuote e, dopo alcune fasi concitate, marcano con Pierpaolo Grossi, finalizzatore di una bellissima azione alla mano con Stefano Rotellini che poi trasforma. Prima che l’arbitro sancisca la fine della partita, Ayman Oraby di potenza schiaccia l’ovale oltre la linea e il piede del solito Stefano Rotellini continua a non tradire.

La prestazione passa per un grande lavoro fatto in questa settimana e in quelle precedenti e rappresenta un segnale fortissimo per tutta la squadra e il movimento. Da segnalare la grande prestazione di Andrea Colaiuda per i tre quarti e Ginofernando Giordani per la mischia. Le ottime prestazioni delle ultime due partite e il lavoro che i ragazzi faranno nella prossima settimana consentiranno di approcciare con la giusta mentalità la prossima impegnativa gara interna con l’Afragola.