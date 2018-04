Fiera dell’Elettronica a Chieti Scalo, successo per la nona edizione

CHIETI – Grande successo per la nona edizione della Fiera dell’Elettronica al Foro Boario di Chieti Scalo: numeri decisamente alti nelle presenze per un evento organizzato ancora una volta in maniera magistrale dalla C.M. Eventi.

Tre padiglioni per uno spazio espositivo di oltre 5000 metri quadrati: elettronica, mercatino e creatività con un vasto assortimento di prodotti con espositori di informatica, telefonia, software, accessori, componenti, elettronica, illuminazione, radio CB, ma anche cd, vinili, dvd, inchiostri, stampanti, surplus, elicotteri, droni, arduino, valvole, come detto anche uno spazio dedicato al mercatino dell’usato e al disco in vinile, ai cd e dvd ed un padiglione intero dedicato al creativo, all’ingegno e al tempo libero …. una Fiera dell’Elettronica ma allargata a tanto altro per dare alla gente qualcosa di diverso e di particolare.

Sono arrivati a Chieti Scalo ben 148 espositori provenienti da tutta Italia e dalla nostra regione per i quali è stato convenzionato anche un albergo, l’Hotel Dragonara, dove hanno alloggiato.

“Facciamo fiere in tutte le regioni in tante città (Parma, Bassano, Valpolicella ed altre) – esordisce Enrico Innero, Presidente della C.M. Eventi – ma io abito a Pescara mi piace prediligere l’Abruzzo e dunque Chieti e Montesilvano”.

Sono numeri importanti quelli che lo stesso presidente ci fornisce per le fiere organizzate da lui ed il suo staff in Abruzzo: a Chieti ad aprile in genere si arriva a poco meno di 4000 presenze, in novembre anche a 6000, a Montesilvano, una fiera ormai diventata storica, numeri ancora più alti perché si tocca anche le 9600.

Enrico Innero sottolinea quanto oggi siano diventati importanti i social per la comunicazioni di eventi di tale portata: “Sono il mezzo più importante di comunicazione che c’è, ecco perché ci piace avere un facebook molto attivo per promozionare al meglio le nostre iniziative: si parla di oltre 20000 persone al giorno che ricevono le nostre news. Anche il nostro sito è molto attivo (www.cm-eventi.it)” .

Alla Fiera dell’Elettronica di Chieti Scalo è stato possibile usufruire di alcuni sconti spiegati meglio sempre dal presidente della C.M. Eventi: “Noi tramite la nostra società abbiamo fatto una serie di sconti: erano scaricabili dal sito le riduzioni dunque i ragazzi fino a 12 anni entravano gratis, i portatori di handicap non hanno pagato, le persone di oltre 70 anni hanno avuto sconti, insomma abbiamo cercato di agevolare il più possibile l’ingresso al pubblico a questo nostro importante appuntamento”.

La C.M Eventi ha fissato altri appuntamenti nel suo cartellone: la prima settimana di luglio si terrà una fiera nuova per la zona, a Montesilvano per la precisione, lo Svavor, quella delle sigarette elettroniche. Si svolge già in tante location italiane, in particolare nelle grandi città come Milano, Roma e verrà portata finalmente nelle nostre zone. Tornerà di nuovo anche la Fiera dell’Elettronica, vero e proprio fiore all’occhiello della C.M. Eventi, questa volta a Montesilvano il 7 e 8 ottobre.