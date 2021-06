Rotonda di Brecciarola, lavori di completamento in dirittura di arrivo

Sindaco e Rispoli: “A giorni l’intervento sarà completato anche della segnaletica. Risolte le criticità emerse sul cantiere”

CHIETI – Sono in dirittura d’arrivo gli interventi di completamento della rotonda di Brecciarola, che a giorni sarà pronta per essere restituita alla città, ieri sul posto si sono recati il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli per prendere cognizione dello stato dell’arte.

“Manca davvero pochissimo ormai, la ditta incaricata degli interventi sta effettuando il manto di asfalto, a giorni, con la segnaletica, i lavori saranno completi e l’opera finita – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Stefano Rispoli – I tempi purtroppo si sono dilatati per cause di forza maggiore, che dovevano essere affrontate, come abbiamo fatto, per assicurare la funzionalità totale della rotonda, delle strade e di tutti i servizi e sottoservizi collegati. Abbiamo dovuto risolvere problemi che non erano contemplati nel progetto originario, che ha un iter di lungo corso che abbiamo subito riavviato affinché arrivasse a definizione come ci chiedeva la città, una volta eletti. Ricordiamo che era un intervento giacente quando ci siamo insediati, nonostante la riqualificazione della rotonda avesse una lunga storia. Qualche mese fa, prima dell’asfaltatura siamo andati a verificare la situazione e la scarsità del drenaggio, un controllo da cui sono emersi i diversi problemi che nessuno aveva sondato e rilevato prima di allora.

I nuovi interventi, indispensabili a rendere funzionale la rotonda, hanno avuto un costo e una progettazione aggiuntivi, per questo hanno richiesto tempo. Oggi si sta procedendo agli asfalti, prima sono stati eseguiti due drenaggi a quote diverse sia sul rondò che sul ciglio stradale, collegandoli alle linee di raccolta delle acque della Tiburtina, affinché non si allagasse con la pioggia; fra gli interventi ulteriori c’è anche l’esecuzione di 49 metri di marciapiede lungo il lato ovest; la sistemazione delle aree perimetrali; il rifacimento di tre pozzetti esistenti in prossimità dell’uscita in rotatoria da via Giovenco pesantemente danneggiati; la sistemazione anche della fermata del bus sul lato sinistro, direzione Brecciarola, con due caditoie perché ad ogni pioggia non venisse più invasa da terra e detriti dei terrapieni soprastanti come accade ormai da decenni; infine il l’illuminazione e la segnaletica tutta che chiuderà la lista dei lavori.

Mancano ormai davvero solo pochi giorni e avremo restituito alla città un’opera capace di assolvere pienamente alla sua funzione, ripagando anche dei disagi che purtroppo questa situazione imprevista ha generato