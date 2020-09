Rotatorie Montesilvano, al via i lavori di restyling [FOTO]

MONTESILVANO – Sulla rotatoria davanti alla stazione è stato piantato un albero di ulivo, altri lavori interesseranno le rotonde della città nei prossimi giorni grazie all’intervento di aziende private: Verrocchio, Colormax, Fratelli Buccella e Slim che riqualificheranno il verde a proprie spese.

“Il Comune di Montesilvano dispone di un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – per questo motivo abbiamo interessato le aziende private alla riqualificazione e alla manutenzione delle rotatorie in centro, in via Vestina e sul lungomare all’altezza di via Marinelli, sgravando la collettività di un costo importante. Il nostro intento è di riqualificare il territorio, consapevoli tuttavia di dover riscontrare soluzioni che non impattino necessariamente sul bilancio comunale. Montesilvano sarà più bella e più curata nella speranza che ci sia massimo impegno e rispetto dei luoghi anche da parte della cittadinanza. Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno contribuito al restyling”.

“Con una procedura pubblica abbiamo deciso di affidare agli operatori privati la sistemazione dei beni comunali urbani – spiega l’assessore alla Viabilità Anthony Aliano –, garantendo la massima cura, custodia e manutenzione delle rotatorie. Sono pervenute manifestazioni d’interesse di società private, che a spese proprie realizzeranno la gestione della manutenzione ordinaria per anni cinque delle rotatorie presenti, principalmente su quella esistente in corso Umberto, di fronte alla stazione e su quella esistente sempre in corso Umberto all’incrocio con via Vestina. Inoltre verrà restaurata la rotatoria presente sul lungomare di via Aldo Moro, all’altezza di via Marinelli, sulla quale collocheremo una scultura già commissionata a un operatore commerciale locale. La rotatoria di via Vestina, all’altezza via Togliatti, è stata già sistemata, in maniera impeccabile, nelle settimane scorse ”.

“L’impegno dei privati su alcune rotonde sarà quello della manutenzione del verde compresa l’illuminazione – dice l’assessore al Verde pubblico Paolo Di Blasio – . Riqualificazioni importanti per una città, le rotatorie rappresentano un vero e proprio biglietto da visita per questo motivo la cura diventa sempre più importante per dare un’immagine positiva di Montesilvano. Un risultato importante che permetterà la manutenzione con costi e impiego di personale comunale pari a zero. Le rotatorie sono situate su strade trafficate dove si muovono a piedi e sui mezzi pubblici e privati tantissime persone al giorno, compreso i turisti, diventa così fondamentale dare un’immagine che risalta cura e ordine”.